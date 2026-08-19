Apartamentos en venta en Rumanía

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Estudio 1 habitación en Otopeni, Rumanía
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Estudio 1 habitación
Otopeni, Rumanía
Habitaciones 1
Área 25 m²
Piso 2/4
Los apartamentos se venden en el Aeropuerto Wyndham Garden Bucarest (Bucarest, Rumania).Ofer…
$49,415
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Estudio en Otopeni, Rumanía
Estudio
Otopeni, Rumanía
Área 24 m²
Piso 2/3
Invertir en Hotel Real Estate en Bucarest desde €48,750Una oportunidad para invertir en un m…
$56,465
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Apartamento 2 habitaciones en Bucarest, Rumanía
Apartamento 2 habitaciones
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/6
135/500 We present to you a prime Airbnb investment opportunity located in a vibrant new …
$187,546
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Apartamento en Jimbolia, Rumanía
Apartamento
Jimbolia, Rumanía
Jimbolia,RümanienanderGrenzezuSerbien(4km)undzuUngarn(47km)und40kmvonTimisoaraentfernt.Diese…
$4,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Voluntari, Rumanía
Apartamento 4 habitaciones
Voluntari, Rumanía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Piso 2/5
We offer you for sale an Airbnb investment opportunity in a fresh new area of the city named…
$409,084
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Estudio 1 habitación en Otopeni, Rumanía
Estudio 1 habitación
Otopeni, Rumanía
Habitaciones 1
Área 25 m²
Piso 2/4
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Bucarest, Rumanía
Apartamento 1 habitación
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Ingresos garantizados para el período de construcción!Inversión en una habitación de hotel e…
$220,704
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Apartamento 1 habitación en Bucarest, Rumanía
Apartamento 1 habitación
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Ingresos garantizados para el período de construcción!Equidad de inversión en una habitación…
$48,981
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Estudio 1 habitación en Bucarest, Rumanía
Estudio 1 habitación
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/8
Le ofrecemos para vender un estudio muy moderno para vender. Gran oportunidad de inversión, …
$87,009
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