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Terreno y parcelas en venta en Rumanía

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6 propiedades total found
Parcela en Dealu Babii, Rumanía
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Parcela
Dealu Babii, Rumanía
INVESTMENTO OPORTUNIDAD ANTERIOR INTRAVILAN LAND EN LA VALLE DE DCI, ROMANIAUna oportunidad …
$69
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Parcela en Licurici, Rumanía
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Licurici, Rumanía
Terreno para inversión premium en venta - 13.827 m2 en Centre Licurici, Gorj County, Romania…
$1,40M
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Parcela en Bucarest, Rumanía
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Bucarest, Rumanía
Le ofrecemos para vender una buena parcela de tamaño de tierra 14.600 m2 en el distrito de B…
$6,26M
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Parcela en Bucarest, Rumanía
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Bucarest, Rumanía
Ff you are passionate about investments in lands just for allowing them to appreciate in med…
$7,96M
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Parcela en Botiz, Rumanía
Parcela
Botiz, Rumanía
Área 109 600 m²
Parcela atractiva con gran potencial para la venta en Botiz, Satu Mare, Rumania. La propieda…
$1,84M
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Parcela en Tarnova, Rumanía
Parcela
Tarnova, Rumanía
Área 115 m²
Ofrecemos unas 110 hectáreas de viñedos en Rumania, a unos 50 km de Arad (70 km de la fronte…
$2,32M
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