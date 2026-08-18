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Casas en Venta en Estonia

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9 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Tallinn, Estonia
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Casa 6 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 439 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa con piscina en venta cerca del mar, Pirita.Propiedad privada, casa de piedra, s…
$3,46M
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Casa en Kuusalu vald, Estonia
Casa
Kuusalu vald, Estonia
Una verdadera joya de la costa norte – una casa de madera cuidadosamente diseñada y excepcio…
$343,934
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Casa en Viru Nigula vald, Estonia
Casa
Viru Nigula vald, Estonia
Como parte de una venta exclusiva, se ofrece una oportunidad única para adquirir la mayor pa…
$445,840
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Casa en Viljandi vald, Estonia
Casa
Viljandi vald, Estonia
$301,087
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Casa en Narva Joesuu linn, Estonia
Casa
Narva Joesuu linn, Estonia
Una casa impresionante a solo 180 metros de la playa de Narva-Jõesuu está ahora a la venta. …
$451,630
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Casa en Rouge vald, Estonia
Casa
Rouge vald, Estonia
Amplia casa en una ubicación pintoresca — ideal para una casa de huéspedes o una gran casa p…
$86,852
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Casa en Laane Harju vald, Estonia
Casa
Laane Harju vald, Estonia
$266,346
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Casa en Keila linn, Estonia
Casa
Keila linn, Estonia
Área 3 706 m²
Precio en demanda
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Casa en Joelahtme vald, Estonia
Casa
Joelahtme vald, Estonia
Área 296 m²
Nueva casa espaciosa de 296 m2, construida en 2020. La casa está diseñada para una familia q…
Precio en demanda
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