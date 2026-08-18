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Obra nueva en venta en Estonia

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Viimsi vald
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Pueblo de cabañas Üksteist
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Viimsi vald, Estonia
de
$5,12M
Año de construcción 2024
Un terreno para construir una nueva zona residencial. Proyecto para 11 casas privadas de clase alta. Terreno en una reserva cerca de Tallinn. Grandes parcelas de tierra, su bosque conífero, cerca del mar. La zona más prestigiosa para vivir
Desarrollador
Üksteist
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Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
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Mostrar todo Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Tallinn, Estonia
de
$261,180
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 14
Kalevi Panorama es una integridad arquitectónica moderna. Tres edificios con impresionantes vistas panorámicas de todo Tallin.  Una apariencia lujosa, habitaciones creadas con buen gusto y un interior de calidad están incrustadas en el corazón del proyecto. Kalevi Panorama se encuentra en el…
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ГК ФСК
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Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Estonia

De media, ¿cuánto se pide por metro cuadrado en los nuevos edificios en Estonia?

El precio de un metro cuadrado en los nuevos complejos residenciales en Estonia oscila entre los 800 y los 2700 euros. Los apartamentos más caros en edificios nuevos de Estonia se venden en la capital, Tallin. Allí el metro cuadrado cuesta unos 2400-2700 euros. Las propiedades inmobiliarias nuevas en Tartu y Narva son dos veces más baratas. Los precios más bajos por metro cuadrado se observan en Elva y Paide (800-1000 euros).

¿En qué ciudades de Estonia se agotan antes los apartamentos en edificios nuevos?

Se observan buenas cifras de ventas en la capital del país, Tallin. Los apartamentos en complejos residenciales estonios en Tartu también tienen una gran demanda. Es la segunda ciudad más grande del país después de Tallin, donde la infraestructura está bien desarrollada y hay muchos lugares para la recreación. Los5 lugares más populares también incluyen Narva, Viljandi y Rakvere.

¿Los extranjeros tienen derecho a comprar apartamentos y casas del promotor en Estonia?

Sí, los extranjeros pueden comprar nuevos bienes raíces en todo el país. El número de propiedades es ilimitado. Las viviendas compradas se pueden usar para uso personal, alquilar y revender.
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