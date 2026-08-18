Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Estonia
De media, ¿cuánto se pide por metro cuadrado en los nuevos edificios en Estonia?
El precio de un metro cuadrado en los nuevos complejos residenciales en Estonia oscila entre los 800 y los 2700 euros. Los apartamentos más caros en edificios nuevos de Estonia se venden en la capital, Tallin. Allí el metro cuadrado cuesta unos 2400-2700 euros. Las propiedades inmobiliarias nuevas en Tartu y Narva son dos veces más baratas. Los precios más bajos por metro cuadrado se observan en Elva y Paide (800-1000 euros).
¿En qué ciudades de Estonia se agotan antes los apartamentos en edificios nuevos?
Se observan buenas cifras de ventas en la capital del país, Tallin. Los apartamentos en complejos residenciales estonios en Tartu también tienen una gran demanda. Es la segunda ciudad más grande del país después de Tallin, donde la infraestructura está bien desarrollada y hay muchos lugares para la recreación. Los5 lugares más populares también incluyen Narva, Viljandi y Rakvere.
¿Los extranjeros tienen derecho a comprar apartamentos y casas del promotor en Estonia?
Sí, los extranjeros pueden comprar nuevos bienes raíces en todo el país. El número de propiedades es ilimitado. Las viviendas compradas se pueden usar para uso personal, alquilar y revender.