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Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer

Bat Yam, Israel
de
$2,55M
6/5/26
$2,55M
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$2,53M
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ID: 35911
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

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En una torre moderna frente al mar. Ático de 5 habitaciones 165 m2 + 31.5 m2 terraza. Alto de pie. 2 plazas de aparcamiento + bodega.

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Bat Yam, Israel
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