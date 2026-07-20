Barrio residencial Penthouse exceptionnel a rishon lezion

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Nuevo edificio, perfectamente mantenido. Único ático, único en la planta 12 y superior.
A partir de la reunión de cuatro apartamentos, ofrece volúmenes excepcionales y vistas panorámicas de toda la región: Tel Aviv, Jerusalén, Holon, así como vistas parciales al mar.
Características principales:
• 208 m2 de espacio habitable (superficie Arnona)
• Aproximadamente 250 m2 de terrazas alrededor del apartamento
• Acceso privado a la azotea de unos 80 m2 con permiso para la construcción de una piscina
• 5 habitaciones (4 dormitorios)
• Mamad
• Solo apartamento arriba (4 apartamentos combinados en 1 solo)
• Exposición sobre los cuatro puntos cardinales
• Vista transparente 360°
• Aire acondicionado independiente por zona
• 2 plazas de aparcamiento privado al aire libre, incluyendo una equipada para vehículo eléctrico
• Posibilidad de vender completamente amueblado
Gastos:
• Bayit de Vaad : 450 / mes
• Arnona : 2 660 / 2 meses
Una rara propiedad que ofrece privacidad, volúmenes impresionantes y espacios exteriores excepcionales, ideal para una familia o una clientela en busca de un ático único en la zona de Tel Aviv.
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
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Ocio
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Plazo del préstamo, años
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Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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