  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Barrio residencial Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$2,49M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38260
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Mishar

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo edificio, perfectamente mantenido. Único ático, único en la planta 12 y superior. A partir de la reunión de cuatro apartamentos, ofrece volúmenes excepcionales y vistas panorámicas de toda la región: Tel Aviv, Jerusalén, Holon, así como vistas parciales al mar. Características principales: • 208 m2 de espacio habitable (superficie Arnona) • Aproximadamente 250 m2 de terrazas alrededor del apartamento • Acceso privado a la azotea de unos 80 m2 con permiso para la construcción de una piscina • 5 habitaciones (4 dormitorios) • Mamad • Solo apartamento arriba (4 apartamentos combinados en 1 solo) • Exposición sobre los cuatro puntos cardinales • Vista transparente 360° • Aire acondicionado independiente por zona • 2 plazas de aparcamiento privado al aire libre, incluyendo una equipada para vehículo eléctrico • Posibilidad de vender completamente amueblado Gastos: • Bayit de Vaad : 450 / mes • Arnona : 2 660 / 2 meses Una rara propiedad que ofrece privacidad, volúmenes impresionantes y espacios exteriores excepcionales, ideal para una familia o una clientela en busca de un ático único en la zona de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence dans un immeuble neuf magnifique neuf renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,87M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Bat Yam, Israel
de
$852,800
Barrio residencial Superbe appartement de 4 5 pieces tour yoo avec parkings balcon et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$2,21M
Barrio residencial 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Mekor haim
Barrio residencial Mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$869,200
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Barrio residencial Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Barrio residencial Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Barrio residencial Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Barrio residencial Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Mostrar todo Barrio residencial Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Barrio residencial Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Jerusalén, Israel
de
$685,520
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Mostrar todo Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,25M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir