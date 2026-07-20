Barrio residencial Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Nuevo edificio, perfectamente mantenido. Único ático, único en la planta 12 y superior. A partir de la reunión de cuatro apartamentos, ofrece volúmenes excepcionales y vistas panorámicas de toda la región: Tel Aviv, Jerusalén, Holon, así como vistas parciales al mar. Características principales: • 208 m2 de espacio habitable (superficie Arnona) • Aproximadamente 250 m2 de terrazas alrededor del apartamento • Acceso privado a la azotea de unos 80 m2 con permiso para la construcción de una piscina • 5 habitaciones (4 dormitorios) • Mamad • Solo apartamento arriba (4 apartamentos combinados en 1 solo) • Exposición sobre los cuatro puntos cardinales • Vista transparente 360° • Aire acondicionado independiente por zona • 2 plazas de aparcamiento privado al aire libre, incluyendo una equipada para vehículo eléctrico • Posibilidad de vender completamente amueblado Gastos: • Bayit de Vaad : 450 / mes • Arnona : 2 660 / 2 meses Una rara propiedad que ofrece privacidad, volúmenes impresionantes y espacios exteriores excepcionales, ideal para una familia o una clientela en busca de un ático único en la zona de Tel Aviv.