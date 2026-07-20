  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux

Barrio residencial A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux

Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38569
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 23

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Jerusalén, Israel
de
$934,800
Barrio residencial Appartement inedit et unique dans un emplacement de premier choix
Asdod, Israel
de
$606,800
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,39M
Barrio residencial A vendre appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,25M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$2,21M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Barrio residencial Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Barrio residencial Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Barrio residencial Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Barrio residencial Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Mostrar todo Barrio residencial Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Barrio residencial Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$3,21M
Excepcional jardín en venta en Tel-Aviv, Lev Hair, cerca del Boulevard Rothschild. Edificio reciente. Rez-de-garden criado en relación a la calle, con total privacidad. Apartamento completamente renovado en 2014. 3,5 habitaciones, 2 baños. 95m2 + 135m2 jardín. Magnífico jardín con 2 pérgolas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir