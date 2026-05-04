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Barrio residencial a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35517
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 224

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En venta, a pocos minutos a pie del mar y cerca del Hotel Hilton, en el antiguo norte de Tel Aviv: apartamento de 3 habitaciones en venta, el más lujoso, completamente nuevo, con aparcamiento estándar. Totalmente amueblado, incluyendo todos los muebles y electrodomésticos Miele, y mucho más. Para más información, precio bajo petición. Aya

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