  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel

Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34611
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Luria, 4

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Calle Droyanov, calle muy tranquila cerca de la calle Bograshov y el mar Edificio de esquina Apartamento 104m2 en el catastro Muchos balcones cerrados para que pueda decir fácil 115m2 Vista totalmente clara Muy brillante All Guidance Muy tranquilo. Cerca de la playa 2a planta No hay ascensor, miklat Posibilidad de aparcamiento en frente Precio: 5,000,000 Muy agradable potencial con muy bonita altura bajo techos ¡No te pierdas!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$686,565
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Hadera, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Jerusalem – Distrito de Mamilla – Oficinas de Alquiler Situado en el segundo y último piso, una bandeja completa de 809 m2 crudo, con vista a las murallas de Jerusalén. Alquiler mensual: 118 000 Gastos de gestión: 24.270 mensuales
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$391,875
dos piezas de alto nivel con vista al mar Sólo para visitar terraza piscina, etc... la parte superior
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$4,389
En el corazón del codiciado distrito de Mekor Baruch de Jerusalén, este amplio apartamento de 110 m2 ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo, ideal para una familia. Situado en la tercera planta con ascensor, disfruta de un hermoso brillo y un ambiente tranquilo. El apartamento consta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir