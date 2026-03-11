  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Barrio residencial Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Jerusalén, Israel
de
$909,150
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34366
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Segundo y último piso (y medio) Cuatro directrices Gran suite parental Balcón de 8 m2 + balcón en el techo de 20 m2 (también bajo una souca) Vista abierta de Ein Kerem Total privacidad Cerca de una sinagoga, jardines de infancia, paradas de autobús, tiendas y otros servicios. Los permisos de construcción concedidos: el apartamento tendrá un adicional de 40 m2!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Está viendo
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Situado en la calle 9 Barry, en un nuevo edificio de pie. Hermoso apartamento de 3 habitaciones de 85 m2 con balcón de 12 m2. Segundo piso, atrás. 2 dormitorios y 2 baños. Dos ascensores. Estacionamiento catastral y bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,19M
Venta apartamento en Ashdod "Residence Costa del sol" 4 habitaciones "KING" con balcón en el mar, espacioso, bodega, aire acondicionado, aparcamiento... en la residencia más hermosa de Ashdod con SPA, gimnasio, piscina, sauna
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,76M
APARTMENT FOR SALE – 4 PARTS – TEL AVIV-YAFO Calle tranquila cerca de Ben Gurion y Ben Yehuda 2a planta fuera de 6 122 m2 en total (104 m2 dentro + 14 m2 terraza) 4 m2 de almacenamiento en planta -1 2 plazas de aparcamiento adyacentes en un sistema de estacionamiento robótico Dormitori…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir