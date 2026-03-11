Barrio residencial Projet de qualite

proyecto Adéret Jerusalem Situado en el corazón del nuevo barrio de Givat HaMatos, el proyecto Adéret Jerusalén representa una rara oportunidad para vivir en un entorno moderno y familiar en Jerusalén. Es el primer proyecto construido en la zona, símbolo de la renovación y visión de este nuevo barrio. Adéret Jerusalem se basa en valores de comunidad, tolerancia, arraigo y vitalidad, para una experiencia de vida israelí, sionista y contemporánea.