  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Asdod, Israel
de
$1,13M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34561
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaDekel

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Apartamento de 5 habitaciones en una nueva residencia, calle Hadekel, frente al mar Situado en una residencia reciente y segura con guardia, este amplio apartamento de 5 habitaciones ofrece un ambiente de vida ideal frente al mar. El apartamento es nuevo, luminoso y bien arreglado. Incluye una mamá (habitación segura), aire acondicionado integrado, aparcamiento subterráneo privado, así como comodidades modernas y cómodas. Punto de elección, cerca de la playa, tiendas, escuelas y transporte. Una rara oportunidad para vivir una buena posición en uno de los mejores lugares de Ashdod.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$879,054
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Asdod, Israel
de
$1,19M
Está viendo
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Mostrar todo Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Hadera, Israel
de
$730,455
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui exclusivamente presenta un magnífico apartamento de 5 habitaciones, tranquilo y luminoso en un hermoso edificio de piedra! Características: - Un gran apartamento renovado de 5 habitaciones de 120 m2, - Buena cocina, - Cómodo salón con una hermosa ventan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Mostrar todo Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Asdod, Israel
de
$1,18M
Venta – Excepcional apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Residence Dimri Situado en el piso 12 de la residencia más buscada de Ashdod, este apartamento de 4 habitaciones le seducirá con sus volúmenes, ubicación y impresionante vista al mar. Con una impresionante superficie de 148 m2, c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Magnífico apartamento de 4 habitaciones reformado en el corazón de Tel Aviv Rara en el mercado, este apartamento ofrece una ubicación excepcional con servicios de alta gama. Detalles de la propiedad: Superficie construida: 120 m2 4 amplias habitaciones 1a planta con ascensor Aspectos dest…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir