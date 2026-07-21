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Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
2
ID: 35133
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David HaMelekh, 33

Sobre el complejo

Nuevo edificio con construcción de alta gama. Ubicación Premium cerca de todas las comodidades. Aparcamiento subterráneo privado incluido. Contacta con nosotros para más información.

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Tel-Aviv, Israel
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