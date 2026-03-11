  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Tel-Aviv, Israel
$2,16M
ID: 34640
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Pinsker, 70

Sobre el complejo

Apartamento Nuevo 4 Habitaciones con Terraza – Cerca del Dizengoff Center Apartamento recientemente construido en una ubicación privilegiada, a pocos minutos a pie de la playa y el animado centro de Tel Aviv. • 4 habitaciones, 92 m2 • Amplia terraza soleada de 15 m2 • Sala de estar con cocina abierta • Suite parental con baño privado • Habitación segura (Mamad) y otra habitación • Baño adicional y aseo de invitados • 3a planta en 6 con ascensor • Aparcamiento privado Ideal para vivir o invertir! Precio: 6.900.000 Precio por m2: 63.302

Localización en el mapa

