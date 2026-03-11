Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Apartamento Nuevo 4 Habitaciones con Terraza – Cerca del Dizengoff Center
Apartamento recientemente construido en una ubicación privilegiada, a pocos minutos a pie de la playa y el animado centro de Tel Aviv.
• 4 habitaciones, 92 m2
• Amplia terraza soleada de 15 m2
• Sala de estar con cocina abierta
• Suite parental con baño privado
• Habitación segura (Mamad) y otra habitación
• Baño adicional y aseo de invitados
• 3a planta en 6 con ascensor
• Aparcamiento privado
Ideal para vivir o invertir!
Precio: 6.900.000
Precio por m2: 63.302
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo