  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Bon emplacement

Barrio residencial Bon emplacement

Netanya, Israel
de
$125,400
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34955
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Moshe Smilansky, 36

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
Está viendo
Barrio residencial Bon emplacement
Netanya, Israel
de
$125,400
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Mostrar todo Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Ascalón, Israel
de
$561,165
en la zona de agamim 50 metros del lago, en un hermoso edificio reciente apartamento 4 habitaciones espaciosas e invertidos con bodega adyacente,
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Mostrar todo Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra'anana, Israel
de
$2,31M
Bonito chalet. 7 habitaciones. 3 baños. Cuatro baños. Garden. Podemos construir una piscina allí. En un callejón sin salida muy tranquilo. Cerca de Hasharon College y Lycee Ostrovsky
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$906,015
Muy luminoso 3 habitaciones en el centro de Raanana, con terraza de 15 m2, bonita cocina, aparcamiento y trastero. Un producto raro en esta ubicación, ideal para una inversión. Un bien invertido para ver rápidamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir