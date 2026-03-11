  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Asdod, Israel
de
$1,18M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34716
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Zahal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Excepcional apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Residence Dimri Situado en el piso 12 de la residencia más buscada de Ashdod, este apartamento de 4 habitaciones le seducirá con sus volúmenes, ubicación y impresionante vista al mar. Con una impresionante superficie de 148 m2, con una terraza de 15 m2 frente al mar, esta propiedad ofrece un ambiente luminoso, amplio y elegante. Incluye un amplio salón, una cocina abierta, tres dormitorios, incluyendo una suite principal, una mamá (habitación segura), aire acondicionado completo y una plaza de aparcamiento privado. La residencia Dimri ofrece servicios de gama alta: magnífica piscina, sauna, gimnasio moderno, seguridad mejorada y zonas comunes bien cuidadas. Idealmente ubicado, cerca de tiendas, escuelas, transporte y a pocos minutos de las playas. Un bien raro en el mercado. Visita sólo por cita.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Está viendo
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Asdod, Israel
de
$1,18M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Mostrar todo Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$7,838
Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece raros espacios al aire libre, acabados de alta gama e inmejorable ubicación en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: 100 m2 interior con 55 m2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Apartamento de lujo en venta 4,5 habitaciones Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos. Detalles de la propiedad Superficie interior: 177 m2 Balcón: 18 m2 Planta: 6a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir