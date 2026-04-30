  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek

Barrio residencial A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
de
$17,500
;
10
Dejar una solicitud
ID: 35337
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shefer, 1

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
- Sheffer Lane, Tel Aviv A poca distancia del mercado del Carmelo Situado en uno de los primeros distritos residenciales de Tel Aviv, que datan de los años veinte y originalmente desarrollado para empleados de la Anglo-Palestine Company (ahora Bank Leumi), este pasaje tranquilo ofrece un equilibrio único entre la historia y la vida urbana animada. Apartamento de 4 habitaciones en la planta baja ✔️ 3 dormitorios ✔️ 2 baños ✔️ Mamad (habitación segura) ✔️ Aparcamiento compartido en la calle ? Disponible el 1 de agosto de 2026 Posibilidad de alquilar muebles Situado en un edificio bien mantenido, este apartamento combina carácter, comodidad y excepcional ubicación central. Para más información o para organizar una visita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$6,07M
Barrio residencial 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$5,10M
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
de
$818,795
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,31M
Está viendo
Barrio residencial A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$17,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Mostrar todo Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,59M
Raro en la zona: villa de alta gama situada en una de las zonas más buscadas de Ashdod, a pocos pasos de la playa, en la segunda línea del mar. Una propiedad diseñada para ofrecer comodidad, privacidad y calidad de vida, ideal para una familia o una residencia excepcional. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Jerusalén, Israel
de
$6,000
¡Nuevo en el mercado! En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo marítimo del parque HaMesila, frente a todas las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,89M
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir