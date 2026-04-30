Barrio residencial A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek

- Sheffer Lane, Tel Aviv A poca distancia del mercado del Carmelo Situado en uno de los primeros distritos residenciales de Tel Aviv, que datan de los años veinte y originalmente desarrollado para empleados de la Anglo-Palestine Company (ahora Bank Leumi), este pasaje tranquilo ofrece un equilibrio único entre la historia y la vida urbana animada. Apartamento de 4 habitaciones en la planta baja ✔️ 3 dormitorios ✔️ 2 baños ✔️ Mamad (habitación segura) ✔️ Aparcamiento compartido en la calle ? Disponible el 1 de agosto de 2026 Posibilidad de alquilar muebles Situado en un edificio bien mantenido, este apartamento combina carácter, comodidad y excepcional ubicación central. Para más información o para organizar una visita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.