Barrio residencial A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek

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- Sheffer Lane, Tel Aviv
A poca distancia del mercado del Carmelo
Situado en uno de los primeros distritos residenciales de Tel Aviv, que datan de los años veinte y originalmente desarrollado para empleados de la Anglo-Palestine Company (ahora Bank Leumi), este pasaje tranquilo ofrece un equilibrio único entre la historia y la vida urbana animada.
Apartamento de 4 habitaciones en la planta baja
✔️ 3 dormitorios
✔️ 2 baños
✔️ Mamad (habitación segura)
✔️ Aparcamiento compartido en la calle
? Disponible el 1 de agosto de 2026
Posibilidad de alquilar muebles
Situado en un edificio bien mantenido, este apartamento combina carácter, comodidad y excepcional ubicación central.
Para más información o para organizar una visita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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