  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34620
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tchernichovsky, 5

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso Norte / Oeste Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio) Seguridad 24 horas Sala de deportes Aparcamiento Cave Posibilidad de muebles completos El apartamento está actualmente alquilado a un excelente arrendatario por otros seis meses, con un alquiler de 13.500 NIS. Precio: 6 600 000 NSI

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalón, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,01M
Está viendo
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanya, Israel
de
$2,665
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. Válido de BAIN. Buen trabajo. LOUE MEUBLE
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,19M
PROYECTO MAGNIFICO NEUF en BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR with ALL ITS TRADES AND RUE ATSMAOUT
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Moshe Sharett calle, en la zona más popular y tranquila, en venta exclusiva Un amplio y hermoso apartamento de 66 m2! Renovado y brillante Paz y privacidad garantizadas Ascensor que sirve medio almacén 3a y 5a planta - 3a planta apartamento! Potencial para un proyecto de condominio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir