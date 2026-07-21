  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking

Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
4
ID: 35199
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaYarkon, 18

Sobre el complejo

El apartamento está en rojo. 50m de la playa y Royal Beach Hotel. Ascensor directamente en el apartamento. Equipado y amueblado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location
Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location
Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location
Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location
Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location
Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location
Tel-Aviv, Israel
de
$2,46M
Ático con piscina de una sola planta en el centro de la ciudad y a pocos pasos del mar! ¡Primer alquiler en el corazón de Tel Aviv! Cerca de los mercados Bezall y Shouk Hacarmel, Allenby, King George, Bograshov y el mar! Pronto disponible – el tranvía de Allenby en la Línea Púrpura! • Un r…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$521,520
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$715,040
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir