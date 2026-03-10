  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Appartement a louer a jerusalem

Appartement a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
$4,389
10
ID: 34830
Última actualización: 10/3/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Herzog 21 Kiryat Shmuel, comienzo de Rehavia 6a planta Ascensor Apartamento de 3 habitaciones Baño con ducha Balcón con vistas impresionantes Tejado privado con cocina exterior, jacuzzi y espectacular vista Habitación asegurada (Mamad) Totalmente amueblado Diseño arquitectónico

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,41M
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$2,39M
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Asdod, Israel
de
$623,865
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ascalón, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
En un edificio muy bonito Sheinkin Street Mini ático con superficie de 96m2 con terraza de 40 m2 en un nivel compuesto por 2 dormitorios + amplio salón 3a planta con ascensor Vista abierta
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Un apartamento recientemente construido, idealmente situado, a pocos pasos de la playa y el vibrante centro de la ciudad de Tel Aviv. Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Centro Dizengoff 4 habitaciones, 83 m2 Amplia terraza soleada de 10 m2 Sala de estar con cocina a…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,65M
Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunic…
Immobilier.co.il
