  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34417
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 23

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes terrazas y aparcamiento privado para algunos. Arquitectura firma Yaniv Prado, combinando el diseño contemporáneo y la autenticidad del alma del aviviano. Construcción en marcha

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$799,425
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Balcon sur la mer
Asdod, Israel
de
$705,375
Barrio residencial 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$783,750
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Asdod, Israel
de
$1,19M
Está viendo
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,25M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$655,215
¡Tu pie en Jerusalén! En un nuevo edificio, algunos complejos del centro de la ciudad, en una calle tranquila cerca del transporte y las tiendas. El apartamento tiene una doble exposición al sol (este y sur), una mamá (habitación segura). 6 m2 de bodega y aire acondicionado. Accesibilidad total
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Mostrar todo Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir