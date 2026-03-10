  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Barrio residencial Cottage triplex rare

Barrio residencial Cottage triplex rare

Jerusalén, Israel
de
$1,74M
;
7
ID: 34915
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Peretz Bernshtein, 44

Sobre el complejo

Muy raro en el mercado! Triplex 5 piezas de alto nivel renovado Cottage. Terraza de 26 m2 del salón, totalmente soccah, con vista abierta y verde. Gran salón luminoso con comedor y cocina semiamericana. Gran suite parental de 55 m2 con vestidor y baño. Suite con ducha, baño extra, lavandería, aire acondicionado en cada habitación, caldera privada y muchos espacios de aparcamiento cerca de la casa.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$940,500
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Mostrar todo Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Israel
de
$717,915
BZH El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de 4 habitaciones en el corazón del parque Hadera! Sus características: - Superficie de 105 m2, - 17a planta en 19, - Super terraza de 40 m2, - Vista del Ecopark, - Un amplio y luminoso salón, - Un…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Mostrar todo Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Descubra este encantador apartamento de 2,5 habitaciones, situado en la primera planta de una auténtica casa privada árabe. Esta propiedad única ofrece techos altos de unos 4,5 metros, creando un ambiente espacioso y espacioso. Con una superficie construida de unos 82 m2, un balcón de 5 m2 y…
Agencia
Immobilier.co.il
