Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Asdod, Israel
$561,165
5
ID: 34573
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Zalman Aran, 13

Sobre el complejo

Stop Case: Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod a un precio inmejorable. En el corazón del distrito "Dalet", edificio con ascensor, cerca de todo... Ya alquilado en 4200 shekels (alquiler 3,75%). En todas partes hay edificios que han sido renovados en "Tama 38": añadiendo una terraza, una habitación y completa ravage y modernización. Y en este caso el apartamento existente puede convertirse en 5 habitaciones con terraza, en un edificio de lujo todo mármol!!!!

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

