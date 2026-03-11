Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Stop Case: Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod a un precio inmejorable. En el corazón del distrito "Dalet", edificio con ascensor, cerca de todo... Ya alquilado en 4200 shekels (alquiler 3,75%). En todas partes hay edificios que han sido renovados en "Tama 38": añadiendo una terraza, una habitación y completa ravage y modernización. Y en este caso el apartamento existente puede convertirse en 5 habitaciones con terraza, en un edificio de lujo todo mármol!!!!