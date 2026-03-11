  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul

Jerusalén, Israel
de
$3,555
;
6
ID: 34396
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Kanfei Nesharim

Sobre el complejo

Nuevo en el mercado para alquilar en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un guardia en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 162m2, con dos exposiciones. Ofrece una vista verde de los montes de Jerusalén, Posibilidad de crear 8 oficinas y una sala de recepción adicional. Es posible conectar 2 oficinas adicionales de 141 m2 y 248 m2 cada una, para alcanzar una superficie total bruta de 551 m2. El precio por m2 es de 85 NIS para alquiler, 17.5 NIS por m2 para cargos de construcción, y 22 NIS por m2 para Arnona. El precio es antes del IVA y la entrada en las oficinas es inmediata. Posibilidad de alquilar plazas de aparcamiento en el edificio. Extremada ubicación en la entrada de la ciudad y cerca de ejes centrales de transporte.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
