  4. Barrio residencial Vue mer eternelle

Ascalón, Israel
$507,870
10
ID: 34806
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones en la ciudad con vistas al mar de todas las habitaciones. sótano, estacionamiento, mamá, 2 ascensores muy buen trato no tiene que ocultar

Complejos similares
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
Otros complejos
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
Edificio muy reciente de 6 plantas. Dúplex con 5 habitaciones de 158 m2 net ( 178 m2 gross ) y 3 baños. Terraza de 23 m2. Vista del desvío. Buena cocina oculta. 4 dormitorios incluidos mamad. un verdadero pepetite en el centro de la ciudad. en el nivel 1: sala de estar / comedor / cocina / p…
Agencia
Immobilier.co.il
Asdod, Israel
de
$3,14M
Villa de ensueño en Ashdod en primera línea frente al mar todo nuevo nunca habitado En "Youd Zayin" villa independiente en una parcela de 450 m2 (muy rara) , 320 m2 espacio habitable en 3 niveles: -Sala de estar con baño y aseo -RDC, salón con enormes ventanas, cocina, dormitorio "mamad", ba…
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
En el corazón de la Mamilla, y en el famoso proyecto David Village Legacy, aquí hay una hermosa 4 habitaciones de 120 m2 con 13 m2 terraza Soucah con un amplio salón, muy grande suite principal, 2 baño, 3 aseo + bodega y 1 plaza de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
