  2. Israel
  3. Bat Yam
  Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
$909,150
13
ID: 34098
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Uziel, 37

Sobre el complejo

BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyecto se distingue por su arquitectura contemporánea, combinando elegante diseño y funcionalidad. El edificio consta de 9 plantas y 38 apartamentos de 2 a 4 habitaciones, así como amplios áticos con vistas sin obstáculos y acabados de alta gama. Cada unidad tiene un balcón privado, plaza de aparcamiento y un diseño interior limpio, pensado en cada detalle. Un ambiente de vida ideal Daniel Art Bat Yam combina armoniosamente la vida urbana con la calidad de vida. El proyecto tiene una ubicación central, cerca del mar, principales rutas de transporte, centros comerciales, escuelas y zonas de ocio. Los residentes disfrutan así de una vida cotidiana práctica, agradable e inspiradora en un barrio en desarrollo.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Está viendo
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$909,150
