  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Ascalón, Israel
de
$714,780
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34811
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
afridar 5 habitaciones cerca del mar invirtieron recientemente y espaciosas

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Netanya
Netanya, Israel
de
$721,050
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavne, Israel
de
$3,54M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$714,780
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,45M
Nuevo en venta exclusivamente Hadassah 6 - en la prestigiosa torre de Gan Ha'ir Luminoso y bien mantenido apartamento de aproximadamente 163 m2 Práctico aparcamiento subterráneo 7a planta Vista al noroeste de la sala de estar (habitación y cocina) y al este de las habitaciones El edificio s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,555
Nuevo en el mercado para alquilar en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un guardia en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 162m2, con dos exposiciones.…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir