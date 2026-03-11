  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
;
4
ID: 34657
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Apartamento de lujo en venta 4,5 habitaciones Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos. Detalles de la propiedad Superficie interior: 177 m2 Balcón: 18 m2 Planta: 6a Parking : 2 plazas Estado : Totalmente amueblado Vista: Vista abierta del Mar Mediterráneo Servicios de alta gama & acabados Mobiliario de diseño Poltrona Frau Automatización eléctrica Vidrio por todo el apartamento Calefacción terrestre en todas las habitaciones de agua Sistema de audio integrado en el techo del salón Precio: 20 800 000 Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Mostrar todo Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$617,595
en edificio muy reciente con jacuzzi, sauna, sala de recepción y jardín de infantes, magníficas 4 habitaciones de 100m2core por arquitecto interior con muy bonita vista al mar, vendida completamente amueblada, entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,18M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Dizengoff 43 es un edificio boutique situado estratégicamente a 2 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos a pie de la playa Ven a vivir a los pies de Kikar y todas estas tiendas Caracterí…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Apartamento 5 habitaciones - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balcón 12 m2 – (soucca 4m2), 5to piso Salón- comedor, cocina 4 dormitorios (mamad) 3 baños, 3 aseos Correas, aire acondicionado, pólvora, radiadores, calentador de agua de gas Puerta blindada, 1 parking, 1 bodega, ascensor, acceso …
Agencia
Immobilier.co.il
