  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem

Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$5,80M
;
5
ID: 34886
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Jaffa, 100

Sobre el complejo

En el centro de Jerusalén, lujosa residencia muy hermoso ático de 175 m2 con 62 me terraza Vista panorámica impresionante. altura del techo. aparcamiento doble + bodega .

Jerusalén, Israel
Está viendo
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,80M
