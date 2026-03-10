  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalén, Israel
de
$861,185
;
6
ID: 34884
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Columbia, 12

Sobre el complejo

Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con facilidad de pago. Entregado 4 años.

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

