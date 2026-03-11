  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Barrio residencial Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Hadera, Israel
$529,815
5
ID: 34077
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui ofrece un apartamento lleno de buenas vibraciones en el centro de la ciudad de Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, un apartamento luminoso a un precio excepcional! Características: ⭐ Apartamento 4 habitaciones, unos 100 m2, ⭐ Gran salón con un comedor dedicado, ⭐ Terraza solar, ⭐ Master suite con baño, ⭐ Dos baños, dos aseos, ⭐ Nuevas puertas, aire acondicionado, ⭐ En el quinto piso, ascensor, ⭐ Aparcamiento, ⭐ Habitación segura compartida al pie del edificio, ⭐ ¡Baja cargas! Edificio bien mantenido en el borde del centro de la ciudad, cerca de comodidades, centros comerciales, escuelas, comunidades, transporte... ¡Un bono de alquiler! Se puede comprar de forma remota. Contacta con nosotros: Ra'hel Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

