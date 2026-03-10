Barrio residencial Mini penthouse

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
Jerusalén, Israel
de
$3,42M
ID: 34898
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Naftali, 8

Apartamento de 4 dormitorios en Baka, Jerusalén. Una rara oportunidad justo al lado del parque, en el corazón de Baka. Este apartamento completamente renovado y de nueva marca se extiende más de 150 m2 y ha sido diseñado y terminado de acuerdo a los más altos estándares. Características de la propiedad: 4 amplios y soleados dormitorios - 3 baños modernos con acabados elegantes - cocina de lujo kosher con 2 hornos, 2 lavaplatos y 2 lavavajillas - 2 balcones soukkah con una hermosa vista de la vegetación. Tres exposiciones, llenas de luz natural - Aparcamiento seguro para todo el edificio - Mamad (seguridad) - Listo para entrar. Con sus luminosos espacios abiertos y diseño de alta gama, este mini ático ofrece comodidad, funcionalidad y estilo. Situado a pocos pasos de cafeterías, tiendas y atracciones culturales, esta propiedad combina el lujo moderno y el encanto de una de las zonas más buscadas de Jerusalén. Precio solicitado: 10,900,000 nis.. enlace de visita virtual bajo petición

Jerusalén, Israel
