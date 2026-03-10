Barrio residencial Mini penthouse

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Apartamento de 4 dormitorios en Baka, Jerusalén. Una rara oportunidad justo al lado del parque, en el corazón de Baka. Este apartamento completamente renovado y de nueva marca se extiende más de 150 m2 y ha sido diseñado y terminado de acuerdo a los más altos estándares. Características de la propiedad: 4 amplios y soleados dormitorios - 3 baños modernos con acabados elegantes - cocina de lujo kosher con 2 hornos, 2 lavaplatos y 2 lavavajillas - 2 balcones soukkah con una hermosa vista de la vegetación. Tres exposiciones, llenas de luz natural - Aparcamiento seguro para todo el edificio - Mamad (seguridad) - Listo para entrar. Con sus luminosos espacios abiertos y diseño de alta gama, este mini ático ofrece comodidad, funcionalidad y estilo. Situado a pocos pasos de cafeterías, tiendas y atracciones culturales, esta propiedad combina el lujo moderno y el encanto de una de las zonas más buscadas de Jerusalén. Precio solicitado: 10,900,000 nis.. enlace de visita virtual bajo petición
Jerusalén, Israel
