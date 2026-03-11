  1. Realting.com
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
$1,72M
10
ID: 34457
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Motskin Avenue, 8

Sobre el complejo

Situado en uno de los barrios más populares de Tel Aviv, cerca de Gordon Beach y el paseo marítimo, este apartamento combina el confort moderno, la ubicación buscada y los servicios de calidad. Ranak Street goza de un ambiente residencial tranquilo mientras se encuentra a poca distancia de los icónicos cafés, restaurantes, hoteles y tiendas del paseo marítimo. Características de la propiedad Apartamento de 3 habitaciones – 80 m2 espacio habitable Dos buenos balcones Construcción nueva y bien cuidada 5a planta con ascensor Aparcamiento privado Cámara de Seguridad (Mamad) Fachada con triple orientación – brillo óptimo todo el día Precio solicitado: 5.490.0

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

