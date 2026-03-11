Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Situado en uno de los barrios más populares de Tel Aviv, cerca de Gordon Beach y el paseo marítimo, este apartamento combina el confort moderno, la ubicación buscada y los servicios de calidad. Ranak Street goza de un ambiente residencial tranquilo mientras se encuentra a poca distancia de los icónicos cafés, restaurantes, hoteles y tiendas del paseo marítimo. Características de la propiedad Apartamento de 3 habitaciones – 80 m2 espacio habitable Dos buenos balcones Construcción nueva y bien cuidada 5a planta con ascensor Aparcamiento privado Cámara de Seguridad (Mamad) Fachada con triple orientación – brillo óptimo todo el día Precio solicitado: 5.490.0