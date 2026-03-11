Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Situado en uno de los barrios más populares de Tel Aviv, cerca de Gordon Beach y el paseo marítimo, este apartamento combina el confort moderno, la ubicación buscada y los servicios de calidad.
Ranak Street goza de un ambiente residencial tranquilo mientras se encuentra a poca distancia de los icónicos cafés, restaurantes, hoteles y tiendas del paseo marítimo.
Características de la propiedad
Apartamento de 3 habitaciones – 80 m2 espacio habitable
Dos buenos balcones
Construcción nueva y bien cuidada
5a planta con ascensor
Aparcamiento privado
Cámara de Seguridad (Mamad)
Fachada con triple orientación – brillo óptimo todo el día
Precio solicitado: 5.490.0
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo