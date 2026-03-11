  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan, Israel
de
$827,640
;
8
Dejar una solicitud
ID: 34297
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tranquilo en las inmediaciones del centro económico de Israel. Ramat Gan alberga el mayor distrito de negocios del país, la Bolsa de Valores de Tel Aviv (Boursea District), donde se encuentran los principales bancos, compañías de seguros y torres de negocios internacionales. La ciudad se está expandiendo, impulsada por numerosos proyectos de renovación urbana (Tama 38, Pinoui Binoui) y residencias de alta gama. Gracias a sus amplios espacios verdes, como el Parque Nacional Ramat Gan, su infraestructura moderna y su conexión directa con los ejes principales (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), la ciudad ofrece un ambiente de vida ideal para aquellos que buscan comodidad, proximidad y rentabilidad. EL PROYECTO – UZIEL 13–15 Uziel 13-15 es un proyecto residencial excepcional desarrollado por Kardan Nadlan, uno de los mayores desarrolladores de Israel, que se encuentra en el corazón de un distrito tranquilo y central de Ramat Gan. Este programa consta de una torre de lujo y dos edificios boutique, combinando diseño contemporáneo, volúmenes generosos y acabados de alta gama. Los apartamentos de 2 a 5 habitaciones, así como mini-penthouses y áticos, cuentan con amplias terrazas con vistas abiertas al Gush Dan. Gracias a su ubicación estratégica, el proyecto tiene acceso directo a la tranvía y a las principales carreteras que unen Tel-Aviv, Givatayim y Petah Tikva. FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO • Ubicación central y tranquila en el corazón de Ramat Gan • Inmediata proximidad a tranvía y ejes principales • Arquitectura moderna y diseño contemporáneo (de madera y vegetación) • vestíbulo de diseño, gimnasio equipado y acabados de lujo • Vista abierta del Gush Dan • Luminosos apartamentos con grandes terrazas • especificaciones técnicas de alto nivel CONDICIONES DE PAGO • 20% al firmar el contrato • 80% cuatro meses antes de la entrega • Sin kablan alavat (loan promoter) • Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Israel
de
$954,608
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Israel
de
$705,375
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$827,640
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Mostrar todo Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
Venta en Ashdod : ¡Escopeta real! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartame…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Mostrar todo Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
de
$457,710
nuevo programa en el nuevo barrio de netivot condiciones de pago sin precedentes 3 años de construcción sin indexación ?? Nuevo programa 15% de firma 85% antes de la entrega clave!!! En el corazón del barrio justo en el medio Maalot HaNahal a Netivot descubre el nuevo proyecto residencial e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
Estamos encantados de presentar nuestro nuevo producto exclusivo en el prestigioso barrio Arnona de Jerusalén. En el proyecto de tienda "Bustan arnona" compuesto de sólo 6 plantas incluyendo 22 apartamentos en el edificio. Último ático 4 habitaciones de 139m2 + 54.5m2 de terrazas soucca. E…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir