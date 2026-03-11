Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tranquilo en las inmediaciones del centro económico de Israel. Ramat Gan alberga el mayor distrito de negocios del país, la Bolsa de Valores de Tel Aviv (Boursea District), donde se encuentran los principales bancos, compañías de seguros y torres de negocios internacionales. La ciudad se está expandiendo, impulsada por numerosos proyectos de renovación urbana (Tama 38, Pinoui Binoui) y residencias de alta gama. Gracias a sus amplios espacios verdes, como el Parque Nacional Ramat Gan, su infraestructura moderna y su conexión directa con los ejes principales (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), la ciudad ofrece un ambiente de vida ideal para aquellos que buscan comodidad, proximidad y rentabilidad. EL PROYECTO – UZIEL 13–15 Uziel 13-15 es un proyecto residencial excepcional desarrollado por Kardan Nadlan, uno de los mayores desarrolladores de Israel, que se encuentra en el corazón de un distrito tranquilo y central de Ramat Gan. Este programa consta de una torre de lujo y dos edificios boutique, combinando diseño contemporáneo, volúmenes generosos y acabados de alta gama. Los apartamentos de 2 a 5 habitaciones, así como mini-penthouses y áticos, cuentan con amplias terrazas con vistas abiertas al Gush Dan. Gracias a su ubicación estratégica, el proyecto tiene acceso directo a la tranvía y a las principales carreteras que unen Tel-Aviv, Givatayim y Petah Tikva. FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO • Ubicación central y tranquila en el corazón de Ramat Gan • Inmediata proximidad a tranvía y ejes principales • Arquitectura moderna y diseño contemporáneo (de madera y vegetación) • vestíbulo de diseño, gimnasio equipado y acabados de lujo • Vista abierta del Gush Dan • Luminosos apartamentos con grandes terrazas • especificaciones técnicas de alto nivel CONDICIONES DE PAGO • 20% al firmar el contrato • 80% cuatro meses antes de la entrega • Sin kablan alavat (loan promoter) • Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor