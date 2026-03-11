  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied

Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied

Netanya, Israel
de
$1,03M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34326
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Una ciudad costera de rápido crecimiento, Natanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Calle Jerusalén, a solo 2 minutos de las playas, este apartamento antiguamente 5 habitaciones convertidas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes en 130 m2. Situado en la séptima planta, disfruta de una bonita terraza de 16 m2, ideal para disfrutar del aire libre todo el año. ✔️ Aparcamiento ✔️ Cave ✔️ Buena zona de recepción ✔️ Posibilidad familiar o residencia secundaria Una oportunidad real sobre el sector.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$548,625
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
de
$2,40M
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Está viendo
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Mostrar todo Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
En 3 Zion Boulevard Street, una dirección de prestigio y muy solicitada. Un apartamento único, espacioso, luminoso y hermoso! En la 5a planta, este apartamento goza de excelente tráfico en cuatro ejes! Un apartamento de 5 habitaciones con gran potencial y arreglo ideal. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Mostrar todo Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Aviv, Israel
de
$14,11M
Este extraordinario ático encarna la excelencia arquitectónica y de lujo. Con una impresionante superficie de 414 m2 en un nivel, esta exclusiva propiedad también cuenta con una terraza panorámica de unos 133 m2 con impresionantes vistas al mar. Situado en el prestigioso complejo residencial…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Apartamento en venta – Tel Aviv (Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff) Precio: NIS 7.590,000 Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir