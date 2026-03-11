  1. Realting.com
  Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Ra'anana, Israel
$1,16M
ID: 34108
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Bar Ilan, 51

Sobre el complejo

Hermosa superficie de 126 m2 red. Apartamento 4a planta con terraza de 14 m2. Vista del desvío. Edificio renovado. Aparcamiento. Centro ciudad de Raanana. cerca de todos los productos

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

