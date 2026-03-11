  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
$5,49M
20
ID: 34643
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Geula, 17

Sobre el complejo

FOR SALE - NUEVA PENTHOUSE CON PISCINA PRIVADA EN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO sexto y último piso 140 m2 de espacio habitable 60 m2 de balcones 70 m2 de terraza privada 30 m2 piscina privada 5 piezas 2 plazas de aparcamiento privado 1 trastero privado Vistas y atmósfera única A pocos pasos de la playa Precio: 17,500,000 NIS Contacto: Megane Agencia: Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

