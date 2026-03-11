Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Espectacular ático en un nuevo edificio (2021) – Cerca de Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin
Situado en la calle Gruzenberg, a pocos pasos del mercado, la playa y los lugares más vibrantes de Tel Aviv, este raro ático ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y ubicación privilegiada.
Detalles de la propiedad:
3 habitaciones (2 dormitorios, incluyendo una habitación segura Mamad + salón)
2 baños
4a planta con ascensor
92,2 m2 dentro
28,2 m2 de terraza soleada
83,3 m2 de azotea privada
2 plazas de aparcamiento privado (sistema robotizado)
Espacio en la azotea:
Jacuzzi privado
Cocina al aire libre y barbacoa Zona
Un espacio exterior perfecto para recibir, relajarse y disfrutar de la vista de la ciudad.
Precio: 10.500.000
Para una visita exclusiva y más detalles, contacte con Premium Real Estate.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo