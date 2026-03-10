Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Apartamento 4,5 habitaciones con vistas al mar en el complejo Gan HaIr, Bat Yam.
Amplio apartamento situado en la 10a planta de 20 en una torre moderna y buscada. Ofrece 108 m2 de espacio habitable y un balcón de 12 m2 con vista al mar abierto. Excelente exposición, muy luminosa y bien ventilada.
La propiedad incluye 4.5 habitaciones, dos baños, dos aseos, dos plazas de aparcamiento y una bodega.
El edificio cuenta con un vestíbulo, un gimnasio para residentes y tres ascensores. Un gran parque ajardinado está al pie de la torre.
Ubicación ideal, cerca del mar, paseo marítimo, tiendas, restaurantes, escuelas y transporte público.
Bat Yam, Israel
