Barrio residencial Holyland golden heights

## **Proyecto de presentación – Achat Holyland Grouping, Jerusalem* *
Situado en el corazón del barrio de **Holyland en Jerusalén**, este nuevo proyecto residencial ofrece una rara oportunidad para adquirir un apartamento en un ambiente moderno, verde y perfectamente conectado a los ejes principales de la ciudad. Diseñado para ofrecer comodidad, calidad de vida y durabilidad, el edificio consta de un **garden y tres plantas**, para un total de **12 amplios apartamentos**, que van desde **3 habitaciones a 4 habitaciones**.
Cada carcasa tiene un diseño limpio, espacios optimizados y un brillo hermoso. Los apartamentos están equipados con ** amplias terrazas**, mientras que el jardín de tierra disfruta ** jardines privados**, ideales para familias o aquellos que buscan un ambiente tranquilo y verde.
El proyecto también incluye un **parcamiento subterráneo**, garantizando comodidad y seguridad a diario, así como un estándar de construcción que cumple con los requisitos modernos para el aislamiento, durabilidad y calidad de los materiales.
**La animación está planeada durante 36 meses**, permitiendo a los compradores planificar su instalación o inversión con calma.
Este grupo de compra representa una oportunidad única para unirse a un proyecto de bienes raíces de tamaño humano en uno de los barrios más populares de Jerusalén, mientras disfruta de condiciones ventajosas y un entorno de vida excepcional
Nuestra agencia está a su disposición para cualquier información adicional
Jerusalén, Israel
