  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Holyland golden heights

Barrio residencial Holyland golden heights

Jerusalén, Israel
de
$1,22M
;
2
ID: 34896
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

## **Proyecto de presentación – Achat Holyland Grouping, Jerusalem* * Situado en el corazón del barrio de **Holyland en Jerusalén**, este nuevo proyecto residencial ofrece una rara oportunidad para adquirir un apartamento en un ambiente moderno, verde y perfectamente conectado a los ejes principales de la ciudad. Diseñado para ofrecer comodidad, calidad de vida y durabilidad, el edificio consta de un **garden y tres plantas**, para un total de **12 amplios apartamentos**, que van desde **3 habitaciones a 4 habitaciones**. Cada carcasa tiene un diseño limpio, espacios optimizados y un brillo hermoso. Los apartamentos están equipados con ** amplias terrazas**, mientras que el jardín de tierra disfruta ** jardines privados**, ideales para familias o aquellos que buscan un ambiente tranquilo y verde. El proyecto también incluye un **parcamiento subterráneo**, garantizando comodidad y seguridad a diario, así como un estándar de construcción que cumple con los requisitos modernos para el aislamiento, durabilidad y calidad de los materiales. **La animación está planeada durante 36 meses**, permitiendo a los compradores planificar su instalación o inversión con calma. Este grupo de compra representa una oportunidad única para unirse a un proyecto de bienes raíces de tamaño humano en uno de los barrios más populares de Jerusalén, mientras disfruta de condiciones ventajosas y un entorno de vida excepcional Nuestra agencia está a su disposición para cualquier información adicional

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Holyland golden heights
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
Baka, dereh beit Lehem 49, sobre una casa auténtica, 2a planta sin ascensor, 4 habitaciones (mamad), 2 duchas, 2 aseos, 89 m2, terraza soccah 7 m2, buen estado, luminoso, vista abierta. 3650000 shekels
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$830,775
En el centro de la ciudad, al lado de las grandes sinagogas, , cerca de la Mamilla y el David citadel HOTEL 7 minutos a pie , en un hermoso edificio de lujo con guardia 24/24, piscina, gimnasio y jacuzzi. Muy bonitas 2 habitaciones en venta de 45 m2 red (superficie israelí 52 m2) muy bien di…
Agencia
Immobilier.co.il
