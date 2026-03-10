  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bel appartement

Barrio residencial Bel appartement

Jerusalén, Israel
de
$589,380
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34876
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
3 piezas, nuevas, 1a planta, siguiente transporte, sinópticos, centro comercial Up Town

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalón, Israel
de
$890,340
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Está viendo
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$589,380
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$846,450
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$811,965
En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
Situado en la encantadora Rue Ruppin, esta propiedad ofrece un ambiente tranquilo y verde en el corazón de Tel Aviv. Está a pocos pasos de Gordon Beach y de los principales lugares de ocio y entretenimiento de la ciudad. Este amplio apartamento, situado en la 3a planta de un edificio íntimo …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir