Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

PARA LA VENTA – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Ubicación del sueño cerca del mar Descubra una propiedad excepcional situada a pocos metros del paseo marítimo y el famoso Herbert Samuel Boulevard. Superficie total : 102 m2 habitable + 50 m2 terrazas Ascensor privado que llega directamente al apartamento Aparcamiento privado incluido 3a planta – 70 m2 espacio habitable 3 dormitorios incluyendo una habitación segura (Mamad) 2 baños + aseo 2 pequeñas terrazas 4a planta – 32 m2 Gran salón luminoso con cocina abierta Hermosa terraza de 45 m2, ideal para recepciones y momentos de relax Una propiedad rara en el corazón de la zona costera más buscada de Tel Aviv, perfecta para una residencia principal o de alta altura.