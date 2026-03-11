Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$3,01M
7
ID: 34452
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

Sobre el complejo

PARA LA VENTA – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Ubicación del sueño cerca del mar Descubra una propiedad excepcional situada a pocos metros del paseo marítimo y el famoso Herbert Samuel Boulevard. Superficie total : 102 m2 habitable + 50 m2 terrazas Ascensor privado que llega directamente al apartamento Aparcamiento privado incluido 3a planta – 70 m2 espacio habitable 3 dormitorios incluyendo una habitación segura (Mamad) 2 baños + aseo 2 pequeñas terrazas 4a planta – 32 m2 Gran salón luminoso con cocina abierta Hermosa terraza de 45 m2, ideal para recepciones y momentos de relax Una propiedad rara en el corazón de la zona costera más buscada de Tel Aviv, perfecta para una residencia principal o de alta altura.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

