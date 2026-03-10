Barrio residencial Rare a jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street
Encantadora casa familiar con jardín y construcción
En la zona buscada de Armon Hanatsiv, descubra esta agradable casa en dou mishpahti de unos 140 m2, distribuida en dos niveles y ofreciendo un ambiente de vida luminoso y funcional.
?? Planta baja
Amplia sala de estar, cocina abierta y moderna, habitación individual y 1 WC invitados
¿?️ Piso
• 3 dormitorios (configuración original: 4 dormitorios), suite principal con baño completo
Externo
• Gran jardín cerrado, agradable y sin vis-à-vis
• Plaza de aparcamiento privado
?? Activo grave:
Un edificio de 3 habitaciones, ideal para alquilar o espacio independiente.
?? Precio solicitado: 5.500.000 NIS
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo