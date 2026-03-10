Barrio residencial Rare a jerusalem

Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Encantadora casa familiar con jardín y construcción En la zona buscada de Armon Hanatsiv, descubra esta agradable casa en dou mishpahti de unos 140 m2, distribuida en dos niveles y ofreciendo un ambiente de vida luminoso y funcional. ?? Planta baja Amplia sala de estar, cocina abierta y moderna, habitación individual y 1 WC invitados ¿?️ Piso • 3 dormitorios (configuración original: 4 dormitorios), suite principal con baño completo Externo • Gran jardín cerrado, agradable y sin vis-à-vis • Plaza de aparcamiento privado ?? Activo grave: Un edificio de 3 habitaciones, ideal para alquilar o espacio independiente. ?? Precio solicitado: 5.500.000 NIS