  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Rare a jerusalem

Barrio residencial Rare a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,72M
;
13
ID: 34916
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Eliyahu Hakim, 28

Sobre el complejo

Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Encantadora casa familiar con jardín y construcción En la zona buscada de Armon Hanatsiv, descubra esta agradable casa en dou mishpahti de unos 140 m2, distribuida en dos niveles y ofreciendo un ambiente de vida luminoso y funcional. ?? Planta baja Amplia sala de estar, cocina abierta y moderna, habitación individual y 1 WC invitados ¿?️ Piso • 3 dormitorios (configuración original: 4 dormitorios), suite principal con baño completo Externo • Gran jardín cerrado, agradable y sin vis-à-vis • Plaza de aparcamiento privado ?? Activo grave: Un edificio de 3 habitaciones, ideal para alquilar o espacio independiente. ?? Precio solicitado: 5.500.000 NIS

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Ocio

