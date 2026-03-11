  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Herzliya, Israel
$2,66M
ID: 34329
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Eliyahu Golomb

Sobre el complejo

super oportunista última tierra en venta en hertzelya ayeroka. 560 m2 . Terreno privado muy bien situado , cerca de Raanana , escuelas , sinagogas , tiendas posibilidad de construir 2 cabañas o una villa grande No dejes pasar esa oportunidad y llámame

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

