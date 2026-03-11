Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Provche bayit vegan, en el corazón de Ramat Charet.
Muy raro y único en el mercado!
En una pequeña calle tranquila, cerca de supermercado y transporte.
Duplex Cottage completamente renovado con acabados de calidad y muebles muy elegantes.
Hermoso salón luminoso, cocina moderna y espaciosa, terraza de unos 20 m2 totalmente soucca con vista verde y sin obstáculos.
Planta 1: salón con acceso a la terraza, cocina y habitación de invitados con ducha.
Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con ducha, un baño adicional y una zona de lavandería.
Parquet en las habitaciones, 3 aseos, absoluta calma, total privacidad y ambiente verde.
Jerusalén, Israel
Jerusalén, Israel
