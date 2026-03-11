Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

  1. Realting.com
  3. Jerusalén
$1,41M
ID: 34202
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Peretz Bernshtein, 8

Sobre el complejo

Provche bayit vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una pequeña calle tranquila, cerca de supermercado y transporte. Duplex Cottage completamente renovado con acabados de calidad y muebles muy elegantes. Hermoso salón luminoso, cocina moderna y espaciosa, terraza de unos 20 m2 totalmente soucca con vista verde y sin obstáculos. Planta 1: salón con acceso a la terraza, cocina y habitación de invitados con ducha. Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con ducha, un baño adicional y una zona de lavandería. Parquet en las habitaciones, 3 aseos, absoluta calma, total privacidad y ambiente verde.

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
