Barrio residencial Appartement a louer a mamila

Jerusalén, Israel
de
$12,540
;
6
ID: 34831
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mamilla

Sobre el complejo

Villa 180 metros + 150 metros de espacios exteriores 3 dormitorios 3 baños Aparcamiento amueblado Aparcamiento en Waldorf 11000

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
4 habitaciones luminosas Cocina elegante y moderna 3 amplios dormitorios 2 baños, uno con baño y aseo, uno con ducha 1 WC separado adicional terraza con soucca parcial El edificio pasará en pinouy binouy en unos pocos años El apartamento ganará 30m2 Ya 90% firmas En un barrio de alta demanda…
BAT YAM – Gold Square Residencia íntima de lujo PREVENTO - Construcción en marcha Entrega prevista: 2026 de junio Playa a 150 m de distancia Tram 200 m (12 min de Tel-Aviv) Distrito central, cerca de todas las comodidades Ventajas del proyecto Condiciones de pago favorables: 20% a la firma…
Excepcional apartamento de 289 m2 con terraza de 34 m2, situado en uno de los complejos residenciales más buscados de Ramat Aviv HaHadasha. Este establecimiento ofrece una vista al mar abierto desde el sexto piso y una triple exposición, un ambiente de vida luminoso y elegante. El espacio in…
