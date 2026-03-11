  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Jerusalén, Israel
de
$2,04M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34143
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Magnífico ático de 170m2 y 44m2 de terraza, en la planta 17 de un edificio moderno y prestigioso en la frontera entre Bet Veigan y Kyriat henovel, una ubicación estratégica a 2 pasos de todos esta excepcional propiedad, le seducirá con sus volúmenes, su luz natural y su vista panorámica. Incluye 5 habitaciones, incluyendo una amplia suite parental Una terraza de 44m2 El edificio ofrece un elegante vestíbulo, 4 ascensores incluyendo 3 ascensores Shabat, 2 plazas de aparcamiento y una bodega. Barrio práctico: tiendas, escuelas, tranvía Una rara oportunidad de combinar la posición, el confort y la ubicación de la elección en Jerusalén (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluyendo el IVA)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$931,095
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$749,265
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Jerusalén, Israel
de
$11,00M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Mostrar todo Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$9,405
Villa centro ciudad Raanana. calle tranquila cerca de la escuela Bilou. Nivel 1: salón muy grande con comedor. Cocina separada. dormitorio principal vestidor con vistas a la piscina. Nivel 2 : 3 dormitorios 2 baños. Nivel 3: una suite. Bajo tierra: habitación grande y mamá. piscina y jardín.…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Mostrar todo Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Hadera, Israel
de
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en la categoría "COLLECTION" un apartamento único, a pie junto al mar! Características: - Un dúplex de 70 m2 de 3 habitaciones de alta gama con hermosos materiales, - Un luminoso salón con salida a una gran terraza-veranda de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Mostrar todo Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Hadera, Israel
de
$648,945
BZH RE/MAX Hadera presenta exclusivamente un producto raro: - Dúplex grande de 6 habitaciones de aproximadamente 140 m2, - Gran terraza pergola de 30 m2, - Cocina moderna abierta al salón, - Sala de estar con iluminación ambiental, - Amplia y confortable suite parental y 4 dormitorios adici…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir