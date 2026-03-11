Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Magnífico ático de 170m2 y 44m2 de terraza, en la planta 17 de un edificio moderno y prestigioso en la frontera entre Bet Veigan y Kyriat henovel, una ubicación estratégica a 2 pasos de todos
esta excepcional propiedad, le seducirá con sus volúmenes, su luz natural y su vista panorámica. Incluye 5 habitaciones, incluyendo una amplia suite parental
Una terraza de 44m2
El edificio ofrece un elegante vestíbulo, 4 ascensores incluyendo 3 ascensores Shabat, 2 plazas de aparcamiento y una bodega.
Barrio práctico: tiendas, escuelas, tranvía
Una rara oportunidad de combinar la posición, el confort y la ubicación de la elección en Jerusalén
(Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluyendo el IVA)
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
