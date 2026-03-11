Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiriat Hayovel Jerusalem Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que incluye un cine que enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel. ático de 4 habitaciones en la planta 19, zona de 156m2 con hermosa terraza de 54m2 Incluye 1 bodega y 2 plazas de aparcamiento Precios. 6.200.000 sh Este precio no incluye nuestras tarifas de agencia Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.