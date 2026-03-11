Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiriat Hayovel Jerusalem
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas
Dec 2026
Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que incluye un cine que enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel.
ático de 4 habitaciones en la planta 19, zona de 156m2 con hermosa terraza de 54m2
Incluye 1 bodega y 2 plazas de aparcamiento
Precios. 6.200.000 sh
Este precio no incluye nuestras tarifas de agencia
Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
