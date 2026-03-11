  1. Realting.com
  Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Jerusalén, Israel
$1,94M
ID: 34149
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiriat Hayovel Jerusalem Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que incluye un cine que enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel. ático de 4 habitaciones en la planta 19, zona de 156m2 con hermosa terraza de 54m2 Incluye 1 bodega y 2 plazas de aparcamiento Precios. 6.200.000 sh Este precio no incluye nuestras tarifas de agencia Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israel
de
$717,915
Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Asdod, Israel
de
$561,165
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Venta Jerusalén, Bayit vegan, Edificio reciente con ascensor y estacionamiento subterráneo Ático 5 habitaciones 140m2 espacio habitable, 170m2 de terraza y jardín, magnífica vista panorámica de Jerusalén! Sala de estar muy grande, cocina independiente, suite principal, 2 baños, 3 orientacion…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
En la nueva torre del famoso proyecto Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan adyacente kiriat yovel. Muy agradable 5 habitaciones de 122 m2 con terraza de 10 m2 parcialmente soucah., hermosos servicios interiores maravillosa vista del Bosque de Jerusalén. 4 dormitorios, 2 baños, 3 aseos coc…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Mostrar todo Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
Venta en Ashdod : ¡Escopeta real! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartame…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
