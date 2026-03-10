  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  Barrio residencial Rez de jardin

Barrio residencial Rez de jardin

Nahariya, Israel
de
$956,175
;
8
ID: 34751
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

Gran jardín En el nuevo barrio de Shimon Peres, descubra estas hermosas 5 habitaciones en la planta del jardín con volúmenes raros: aprox 200 m2 de espacio habitable y 170 m2 de jardín con vistas al suroeste Tranquilo, lujo y privacidad garantizada A pocos minutos a pie del centro de la ciudad, la estación de tren, tiendas.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$956,175
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento consta de 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartamen…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Venta – Chalet espacioso en el distrito de Neve Hof, Rishon LeZion Ubicación ideal, cerca del mar. Propiedad única con jardín y piscina privada, ideal para vivir, invertir o como pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente. Características de la propiedad: • 5 habitaciones princi…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Venta exclusiva En el corazón de la ciudad, 57 rue Melchett Cerca de Ben Zion Boulevard y a pocos pasos de Rothschild Boulevard En un nuevo edificio boutique Magnífico ático dúplex, con buen gusto 4 habitaciones, 5a planta, vista oeste 112 m2 + unos 32 m2 soleados terrazas Nivel inferior: …
Agencia
Immobilier.co.il
