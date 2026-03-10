  1. Realting.com
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Jerusalén, Israel
$968,715
5
ID: 34839
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bolivia, 5

Sobre el complejo

¡BUSINESS! Kiriat yovel limit Ramat Charet, nuevo edificio después de Tama 38, vestíbulo y ascensor, al pie del tranvía futuro y a dos minutos del centro comercial "Malha". Ático 4 habitaciones 80m2 con una enorme terraza de 80m2 soucca: terraza parcialmente cerrada con terraza de techo eléctrico, todo sobre vistas a una vista panorámica de Jerusalén!! En el ático: cocina moderna invierte, suite principal con baño, 2do baño, aire acondicionado central, 3 orientaciones, habitación segura, gran bodega y aparcamiento parcialmente cubierto. ! El edificio está en procedimiento avanzado para añadir 50m2 espacio habitable al ático!!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$899,745
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$611,325
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalén, Israel
de
$968,715
Jerusalén, Israel
de
$1,98M
En el corazón de Bayit vegan, a los pies de sinagogas, escuelas y tiendas: pequeño edificio de sólo 4 plantas con ascensor, estacionamiento cubierto y gran bodega de 12m2. Ático 4 habitaciones, convertidas en 5 muy fácilmente, con enorme terraza de 50m2 Soucca en vista panorámica de Jerusalé…
Jerusalén, Israel
de
$993,795
En el corazón de Nahlaot, un barrio animado y auténtico de Jerusalén, reconocido por su vida comunitaria, sus sinagogas, su ambiente cálido y su proximidad inmediata a Shouk Mahane Yehuda y el centro de la ciudad. A highly sought after address by both religious families and investors. En un…
Asdod, Israel
de
$561,165
Stop Case: Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod a un precio inmejorable. En el corazón del distrito "Dalet", edificio con ascensor, cerca de todo... Ya alquilado en 4200 shekels (alquiler 3,75%). En todas partes hay edificios que han sido renovados en "Tama 38": añadiendo una terraza, una…
