Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

¡BUSINESS! Kiriat yovel limit Ramat Charet, nuevo edificio después de Tama 38, vestíbulo y ascensor, al pie del tranvía futuro y a dos minutos del centro comercial "Malha".
Ático 4 habitaciones 80m2 con una enorme terraza de 80m2 soucca: terraza parcialmente cerrada con terraza de techo eléctrico, todo sobre vistas a una vista panorámica de Jerusalén!!
En el ático: cocina moderna invierte, suite principal con baño, 2do baño, aire acondicionado central, 3 orientaciones, habitación segura, gran bodega y aparcamiento parcialmente cubierto.
! El edificio está en procedimiento avanzado para añadir 50m2 espacio habitable al ático!!
Jerusalén, Israel
